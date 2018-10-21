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Омелян рассказал, сколько потеряли украинские порты из-за действий РФ в Азове

Омелян рассказал, сколько потеряли украинские порты из-за действий РФ в Азове

Украинские порты понесли убытки в более 1 миллиарда гривен из-за действий России в Азовском море.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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“Мариупольский порт был вынужден перейти на четырехдневную рабочую неделю.

Мы видим постоянные остановки украинских, иностранных кораблей в Азовском море, Керченском проливе, вплоть до того, что судовладельцы несут убытки из-за простоя кораблей. Это около 15-50 тысяч долларов в сутки”, – подчеркнул Омелян.

“Среднее время задержки кораблей достигает более 30 часов, и это потери не только Украины, но и европейских налогоплательщиков, поскольку продукция с этих портов шла на рынки Европы”, – добавил министр.

По материалам Економічна Правда
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