Украина заняла второе место в Европе и США по площади угодий (инфографика)

Минский стартап OneSoil запустил интерактивную карту сельскохозяйственных полей, в которую включены 42 европейские страны и США.

OneSoil Map Украина занимает второе место по площади угодий после США: 35,9 млн гектаров при 2 млн участков.

На третьем месте расположилась Франция – в стране 25,7 млн гектаров, поделенных на 7 млн участков.

OneSoil использует алгоритм с использованием искусственного интеллекта для анализа спутниковых снимков, чтобы детально определить состояние полей, тип выращиваемых культур, а также этап их созревания.

В Украине, по данным компании, наиболее активно площади засевают кукурузой (14,8 млн га), пшеницей (5,4 млн га) и травой (4 млн га).

По совокупной площади полей лидирует Одесская область (2,4 млн га). Средняя площадь участка – 17,9 га, в то время как самое большое поле достигает 2 тыс га.

Также OneSoil Map позволяет посмотреть, как менялись поля за последние три года: с 2016 по 2018 год. Создатели использовали данные Европейского космического агентства, а также инструментарий от Mapbox, картографической платформы с открытым исходным кодом.

На сбор информации ушло более трех лет, а на визуализацию – около шести месяцев. Сейчас в базу занесены более 60 млн угодий, система умеет распознавать около 20 видов сельскохозяйственных культур.