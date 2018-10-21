Украинские фермеры выстроились в очередь за китайскими тракторами

С января по сентябрь 2018 года в Украину ввезли 70,2 тыс. импортных тракторов на $451 млн. Большая часть из них (78%) были произведены в Китае. Такие данные приводит Государственная служба статистики. Здесь подсчитали – за тот же период Украина поставила на зарубежные рынки всего около тысячи тракторов на сумму порядка $6,5 млн.

Эксперты уверяют, что ничего удивительного в этой статистике нет. Ведь речь идет не о крупной технике, а о совсем небольших мини-тракторах, мощностью до 24 л.с. Их-то и скупают пачками мелкие фермерские хозяйства. Впечатляет специалистов только тот факт, что столь серьезный объем поставок попал в официальную статистику. Ведь прежде значительная часть такой техники завозилась всерую.