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Украинские фермеры выстроились в очередь за китайскими тракторами

Украинские фермеры выстроились в очередь за китайскими тракторами

С января по сентябрь 2018 года в Украину ввезли 70,2 тыс. импортных тракторов на $451 млн. Большая часть из них (78%) были произведены в Китае. Такие данные приводит Государственная служба статистики. Здесь подсчитали – за тот же период Украина поставила на зарубежные рынки всего около тысячи тракторов на сумму порядка $6,5 млн.

Эксперты уверяют, что ничего удивительного в этой статистике нет. Ведь речь идет не о крупной технике, а о совсем небольших мини-тракторах, мощностью до 24 л.с. Их-то и скупают пачками мелкие фермерские хозяйства. Впечатляет специалистов только тот факт, что столь серьезный объем поставок попал в официальную статистику. Ведь прежде значительная часть такой техники завозилась всерую.

По материалам УБР
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