Межбанк: доллар поднялся к 28,34 на дефиците СКВ и росте гривневой ликвидности

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 6,37 коп., на торгах четверга упал на 12,33 коп., оказавшись на уровне 28,33 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 25-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 12,41 коп., составил 28,3335 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 25 октября с уровней предыдущего закрытия 28,25/28,29 UAH/USD виртуально, без сделок.

По состоянию на 09.56 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке несмело выросла до 28,26/28,30 на фоне первых покупок СКВ, которые к 10.30 обрели агрессивность, подняв курс «американца» до 28,32/28,34 UAH/USD. Спустя 22 минуты доллар вырос до 28,34/28,36 UAH/USD.

Рост активности покупателей, сопровождаемый динамичным подорожанием доллара, встревожил регулятор, вскоре появившийся на межбанке с долларовой интервенцией с платформы Matching, не пожалев для этого проекта $20,0 млн. по цене 28,32 UAH/USD.

Интервенция с одной стороны сбила темп «зеленого» ралли, вернув курс «американца» около 11.15 на отметку 28,33/28,34 UAH/USD, с другой, убедившись, что в обозримые часы продолжения роста СКВ не будет, на рынок вышли экспортеры со своими продажами доллара. Это сбалансировало спрос и предложение доллара, обеспечив курсовую стабильность пары доллар-гривна на межбанке до 14.00.

С этого часа активность продавцов валюты пошла на убыль, оставив рынок «на попечении» покупателей. Последние своими низколотовыми покупками дали старт порционному повышению котировок доллара, которое, напомним, стало характерным в последние сессии межбанка в предфинишную часть рынка.

Поэтапный рост долларовых цен после обеда поднял котировки СКВ к 28,35/28,37 UAH/USD в сопровождении очень низкой ликвидности сделок на опустевшем рынке.

Сессия валютного межбанка в четверг завершилась в районе этой отметки.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,320 / 28,340

евро – 32,318 / 32,341

российский рубль – 0,4314 / 0,4319

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1414 / 1,1415

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