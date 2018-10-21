В России ожидают дефицита нефти

Уровень свободных добывающих мощностей в мире не сможет возместить потери в добыче нефти, которые возникли из-за санкции США.

Об этом заявил глава “Роснефти” Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме, пишет Сегодня.

“Свободные мощности добычи нефти ОПЕК недостаточны для компенсации выпадающей добычи. Даже опытные эксперты начинают апеллировать к необоснованным надеждам, что санкции не повлияют на введение новых мощностей, хотя пример выхода Total из проектов в Иране, а также санкции США против Венесуэлы, нестабильность в Ливии, Сирии и других регионах, препятствуют введению новых проектов. Большую роль играют также многочисленные финансовые ограничения, выдвигаемые для финансирования новых проектов отрасли”, – заявил Сечин.

Он также отметил, что “любое внешнее негативное событие в мире” может привести к новому резкому росту цены на нефть и рискам для мировой экономики.

Сечин подсчитал, что односторонним санкциям подверглось около трети мировых запасов и пятой части мировой добычи нефти.

“Это безусловный антирекорд”, – сказал глава “Роснефти”.