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Система распознавания пола по голосу определила гендерную принадлежность 3,25 млн человек

Система распознавания пола по голосу определила гендерную принадлежность 3,25 млн человек

Искусственный интеллект для распознавания пола по голосу, разработанный сервисом сквозной аналитики и управления рекламой Calltouch, за три месяца определил пол у 3,25 млн человек, звонивших клиентам компании. Об этом сообщили в Calltouch.

Определение пола клиента — важная метрика при подсчете количества просмотров объявлений и конверсии от них. Однако «Яндекс.Метрика» и Google Analytics отслеживают этот показатель некорректно. В случае со звонками статистика по полу не ведется вовсе — операторы call-центров крайне редко отслеживают гендерный показатель своих клиентов.

Calltouch проводила тестирование своей технологии в течение трех месяцев. За это время искусственному интеллекту удалось определить пол 3,25 млн звонивших через 15 тыс. сайтов-клиентов компании.

«При подсчете результатов использовались специальные алгоритмы классификации, основанные на методах машинного обучения, а точность определения пола составила 90%. Оставшиеся 10% — это неотвеченные звонки или звонки, где клиент молчал».

Ранее группа инженеров из Индии создала искусственный интеллект, который позволяет найти человека на видео по росту, цвету одежды и полу.

По материалам hightech.fm
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