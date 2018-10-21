Система распознавания пола по голосу определила гендерную принадлежность 3,25 млн человек

Искусственный интеллект для распознавания пола по голосу, разработанный сервисом сквозной аналитики и управления рекламой Calltouch, за три месяца определил пол у 3,25 млн человек, звонивших клиентам компании. Об этом сообщили в Calltouch.

Определение пола клиента — важная метрика при подсчете количества просмотров объявлений и конверсии от них. Однако «Яндекс.Метрика» и Google Analytics отслеживают этот показатель некорректно. В случае со звонками статистика по полу не ведется вовсе — операторы call-центров крайне редко отслеживают гендерный показатель своих клиентов.

Calltouch проводила тестирование своей технологии в течение трех месяцев. За это время искусственному интеллекту удалось определить пол 3,25 млн звонивших через 15 тыс. сайтов-клиентов компании.

«При подсчете результатов использовались специальные алгоритмы классификации, основанные на методах машинного обучения, а точность определения пола составила 90%. Оставшиеся 10% — это неотвеченные звонки или звонки, где клиент молчал».

Ранее группа инженеров из Индии создала искусственный интеллект, который позволяет найти человека на видео по росту, цвету одежды и полу.