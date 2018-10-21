Межбанк: доллар поднялся к 28,33/28,34 на дефиците СКВ

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,25/28,29 UAH/USD виртуально, без сделок.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 09.57 Киева «несмело» выросли, обосновавшись на уровне 28,26/28,30 UAH/USD. Рынок открылся в условиях доминирования спроса на «американца».

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось расширение гривневого ресурса.

Об этом дали понять повысившиеся с уровня 54 167,4 млн грн к отметке 57 639,8 млн грн остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагаю, что Казначейство сохранило незначительные порции компенсации НДС, чтоб не допустить скачка курса доллара на межбанке .

Около 10.30 котировки доллара, сохранив восходящий тренд, поднялись до 28,32/28,34 UAH/USD. «На рынке доллар покупают все: и «варяги» и резиденты…пора бы появиться регулятору», – заметил наш консультант.

По состоянию на 10.52 на межбанке цена доллара успела вырасти до цифры 28,34/28,36 UAH/USD, ведомая покупками «американца» на фоне «саботажа» придерживавших валюту экспортеров. Все, как и на предыдущих торгах.

«Идя навстречу пожеланиями трудящихся валютного рынка», регулятор не пожалел резервов, реализовав в дебюте сессии до $20,0 млн с платформы Matching по 28,32 UAH/USD, немного погасив дефицит предложения СКВ.

К 11.14 котировки безналичного доллара консолидировались на отметке 28,33/28,34 UAH/USD, сузив спред, в сопровождения преобладания покупок СКВ. Потенциальные продавцы доллара продолжают воздерживаться от выхода на рынок.

Дополуденное «зеленое» ралли на межбанке, слегка замедлившееся вмешательством НБУ, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса.

Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что эта стабильность цен «ночной» гривны не согласуется с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,250 / 28,290

евро – 32,188 / 32,230

российский рубль – 0,4312 / 0,4320

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1404 / 1,1405

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