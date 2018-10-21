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Кабмин установил размер ежемесячной компенсации полицейским за жилье

Кабмин установил размер ежемесячной компенсации полицейским за жилье

Кабинет Министров установил размер ежемесячной компенсации полицейским за аренду жилья. Соответствующее решение было принято на заседание правительства в среду, 24 октября, передает пресс-служба МВД.

Таким образом, денежная компенсация выплачивается ежемесячно за предыдущий месяц в размере фактических расходов, но не более:

- двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (3524 грн, – ред.) – в Киеве;

- полутора прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (2643 грн, – ред.) – в Симферополе, Севастополе и областных центрах;

- одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (1762 грн, – ред.) – в других населенных пунктах.

Согласной с постановлением, компенсация увеличивается в 1,5 раза при наличии у полицейского трех и более членов семьи.

По материалам 112
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