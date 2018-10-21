Кабмин установил размер ежемесячной компенсации полицейским за жилье

Кабинет Министров установил размер ежемесячной компенсации полицейским за аренду жилья. Соответствующее решение было принято на заседание правительства в среду, 24 октября, передает пресс-служба МВД.

Таким образом, денежная компенсация выплачивается ежемесячно за предыдущий месяц в размере фактических расходов, но не более:

- двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (3524 грн, – ред.) – в Киеве;

- полутора прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (2643 грн, – ред.) – в Симферополе, Севастополе и областных центрах;

- одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (1762 грн, – ред.) – в других населенных пунктах.

Согласной с постановлением, компенсация увеличивается в 1,5 раза при наличии у полицейского трех и более членов семьи.