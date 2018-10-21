Мировой экономический кризис может повториться - аналитик

Британский аналитик Эдвард Лукас считает, что мировой финансовый кризис 2008 года может повториться и теперь.

Об этом он заявил в своем докладе “Экономика войны или война экономик” на Безопасностном форуме во Львове.

“Люди не верят в то, что можно должным образом управлять мировой экономикой. Потому что когда ситуация хорошая, то соответственно банки процветают, а когда негативная – должны расплачиваться налогоплательщики. Такая ужасная ситуация была в 2008 году, но мы не извлекли для себя должных уроков и выглядит, что кризис может повториться. Я слежу за экономическими событиями, и меня ужасает то, как развивается рынок корпоративных облигаций, как происходит разделение, разрезание, чтобы как-то скрыть риски. Мы знаем, что происходит на рынке ценных бумаг и на рынке ипотеки. Видим в США огромное давление, чтобы поменять те финансовые нормы, которые были введены после финансового кризиса для создания у банков буферов из достаточного количества средств для поглощения потерь. Кроме того, есть нетрадиционные риски, факторы, которые могут пошатнуть нашу финансовую систему”, – отметил Лукас.

Среди них он назвал несовершенную систему аудита. В частности, в кондитерской сети “Валери” после положительных заключений аудиторов оказалось 20 миллионов фунтов стерлингов “серых” денег. Еще один из факторов риска – климатические изменения.

“Можно спросить, как это связано с финансовой системой, но все финансовые центры размещены на прибрежье: Шанхай, Дубай, Нью-Йорк, Лондон и так далее. Что будет, когда стихия разрушит один из них? Или люди будут думать, что нужно изменить подход к оценке рисков? А кибератаки? Все уже привыкли, что могут увидеть деньги на своем счете в смартфоне, купить акции и соответственно получить прибыль от своих акций и облигаций”, – подчеркнул аналитик.