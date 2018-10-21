Китайские разработчики создали систему распознавания беззвучной речи (видео)

Инженеры из университета Цинхуа создали приложение, способное на основе искусственного интеллекта распознавать беззвучную речь по движениям губ. Описание работы опубликовано в онлайн-библиотеке ACM.

В процессе распознавания речи пользователя по губам система отслеживает 20 контрольных точек, расположенных как на всей поверхности губ, так и в уголках рта. Также нейросеть анализирует степень открытости рта.

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Сейчас сервис работает только в версии для персонального компьютера, а в ближайшее время разработчики адаптируют его для iOS и Android. Приложение способно распознавать 44 команды, в числе которых — включение и выключение WiFi, копирование или выделение текста и другие.

В будущем разработка поможет глухонемым людям пользоваться голосовыми помощниками, считают исследователи.