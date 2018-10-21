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Китайские разработчики создали систему распознавания беззвучной речи (видео)

Китайские разработчики создали систему распознавания беззвучной речи (видео)

Инженеры из университета Цинхуа создали приложение, способное на основе искусственного интеллекта распознавать беззвучную речь по движениям губ. Описание работы опубликовано в онлайн-библиотеке ACM.

В процессе распознавания речи пользователя по губам система отслеживает 20 контрольных точек, расположенных как на всей поверхности губ, так и в уголках рта. Также нейросеть анализирует степень открытости рта.

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Сейчас сервис работает только в версии для персонального компьютера, а в ближайшее время разработчики адаптируют его для iOS и Android. Приложение способно распознавать 44 команды, в числе которых — включение и выключение WiFi, копирование или выделение текста и другие.

В будущем разработка поможет глухонемым людям пользоваться голосовыми помощниками, считают исследователи.

По материалам internetua.com
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