Facebook разрабатывает шлем виртуальной реальности нового поколения

Компания Oculus, принадлежащая Facebook, анонсировала новый беспроводной шлем виртуальной реальности, объединивший характеристики систем Oculus Rift и Oculus Go.

Об этом сообщает The Verge.

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“Oculus анонсировала новую гарнитуру Oculus Quest: автономный шлем виртуальной реальности стоимостью 399 долларов, который выйдет весной 2019 года”, – говорится в сообщении.

По словам основателя Facebook Марка Цукерберга, Oculus Quest сочетает в себе “ключевые атрибуты идеальной системы виртуальной реальности” – беспроводной дизайн, виртуальные контроллеры и способность полностью определять позицию игрока.

“Если мы можем объединить эти три качества в одном продукте, мы считаем, что это может стать основой для нового поколения продуктов виртуальной реальности”, – отметил он.

Oculus Quest закроет первое поколение продуктов компании.

Фактически, шлем объединяет в себе характеристики высококачественной проводной системы Oculus Rift и более дешевой – беспроводной Oculus Go.

Глава Oculus VR Хьюго Барра описал шлем как “созданный для игр”, что отличает его от других гарнитур, ориентированных на видео.

Разработчики обещают, что к моменту выпуска шлема с его помощью можно будет играть в более 50 игр.