Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 31 0

Facebook разрабатывает шлем виртуальной реальности нового поколения

Facebook разрабатывает шлем виртуальной реальности нового поколения

Компания Oculus, принадлежащая Facebook, анонсировала новый беспроводной шлем виртуальной реальности, объединивший характеристики систем Oculus Rift и Oculus Go.

Об этом сообщает The Verge.

Читайте также: Facebook и RED выпустили профессиональную VR-камеру Manifold

“Oculus анонсировала новую гарнитуру Oculus Quest: автономный шлем виртуальной реальности стоимостью 399 долларов, который выйдет весной 2019 года”, – говорится в сообщении.

По словам основателя Facebook Марка Цукерберга, Oculus Quest сочетает в себе “ключевые атрибуты идеальной системы виртуальной реальности” – беспроводной дизайн, виртуальные контроллеры и способность полностью определять позицию игрока.

“Если мы можем объединить эти три качества в одном продукте, мы считаем, что это может стать основой для нового поколения продуктов виртуальной реальности”, – отметил он.

Oculus Quest закроет первое поколение продуктов компании.

Фактически, шлем объединяет в себе характеристики высококачественной проводной системы Oculus Rift и более дешевой – беспроводной Oculus Go.

Глава Oculus VR Хьюго Барра описал шлем как “созданный для игр”, что отличает его от других гарнитур, ориентированных на видео.

Разработчики обещают, что к моменту выпуска шлема с его помощью можно будет играть в более 50 игр.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018