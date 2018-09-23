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Facebook и RED выпустили профессиональную VR-камеру Manifold (видео)

Facebook и RED выпустили профессиональную VR-камеру Manifold (видео)

Корпорация Facebook вместе со стартапом RED разработала профессиональную 3D-камеру Manifold, которая позволит создавать контент для гарнитур виртуальной реальности. Об этом пишет Engadget.

Камера оснащена 16 сенсорами Helium 8K и способна снимать панорамное видео с частотой 60 кадров в секунду. В Manifold встроена нейросеть, которая отделяет объекты от фона, сохраняя эффект глубины изображения и параллакса.

Устройство позволит создавать контент для гарнитур виртуальной реальность с шестью степенями свобод — они фиксируют наклоны и повороты головы и меняют расположение объектов виртуальной реальности на поверхности. Пока под такие параметры подходит только VR-шлем Oculus Quest от Facebook.

Дата начала продаж устройства, его цена и подробные технические характеристики не раскрываются.

Ранее Google на выставке SIGGRAPH 2018 представил новую систему виртуальной реальности, основанную на съемках с панорамной камеры светового поля. Такое устройство позволяет сделать снимки, учитывающие восприятие человеком глубины пространства и имитирующие эффект параллакса при ходьбе.

По материалам hightech.fm
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