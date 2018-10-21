Кличко показал новое уличное освещение

Столичная власть продолжает устанавливать новое современное LED-освещение на улицах и проспектах, мостах и других объектах инфраструктуры Киева.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил у себя на странице в Facebook.

«Киев становится не только красивее, но и светлее. Мы продолжаем устанавливать новое современное LED-освещение на столичных улицах и проспектах, мостах и других объектах инфраструктуры. Уже модернизировали освещение на более 230-ти объектах. Это делает движение на улицах более комфортным и безопасным, а городу позволяет экономить на электроэнергии до 30 процентов бюджетных средств», – отметил Кличко.

Он напомнил, что только в течение последних месяцев в Киеве установили современное LED-освещение на бульварах Дружбы народов и Вернадского, улицах Жилянской, Саксаганского и других. «Просветленным теперь выглядит и Набережное шоссе», – отметил Кличко.

Также городской голова разместил на своей странице видеоролик, в котором показано новое освещение Набережного шоссе в столице.

За два года с начала реализации программы по модернизации наружного освещения, в Киеве заменили 8 632 устаревших светильники на современные LEDи. Более 2 500 из них установили в 2017 году. 6 100 – в этом году.

До конца 2018-го в столице планируют обновить еще свыше 3 000 светильников.

LED-освещение установлено на бульварах Дружбы Народов, Академика Вернадского, улицах Саксаганского, Жилянской, Московской, Полковника Затевахина, Коноплянской, Парково-Сырецкой, Выборгской, Дорогожицкой, Железнодорожной, на Набережном шоссе.

Продолжаются работы по замене наружного освещения на Северном мосту, улицах Анны Ахматовой, Голосеевской, Героев Севастополя, Космонавта Волкова, Чернобыльской, Машиностроительной, Тараса Шевченко и других.