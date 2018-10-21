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Межбанк: доллар подняла очередная порция компенсации НДС

Межбанк: доллар подняла очередная порция компенсации НДС

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший во вторник относительно доллара 6,90 коп., на торгах среды понизился на 6,37 коп., оказавшись на уровне 28,2131 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 24-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 6,07 коп., составил 28,2094 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 24 октября с уровней предыдущего закрытия 28,145/28,170 UAH/USD виртуально, без сделок.

По состоянию на 10.05 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке заметно выросла до 28,15/28,20 UAH/USD на фоне жесткого доминирования спроса на СКВ. Это настроение сохранилось спустя 19 минут, подняв цену доллара на это время к цифре 28,16/28,20 UAH/USD.

К 10.45 дефицит предложения СКВ со стороны экспортеров пролонгировал «бычий» тренд «американца», оказавшегося в указанный час на цифре 28,19/28,22, а через 28 минут доллар обосновался на уровне 28,21/28,22 UAH/USD. С этого часа придерживавшие доселе валюту экспортеры инициировали продажи, которые с одной стороны остановили рост цен «американца», с другой, сбалансировали рынок.

Установившееся равновесие покупок и продаж удерживало эти цены доллара на межбанке до 13.20 Киева.

С указанного часа продавцы СКВ начали постепенно покидать рынок, склоняя чашу весов в направлении спроса. Последний, полагаю, в значительной степени поддерживался ожиданиями пролонгации «бычьего» тренда безналичной пары доллар-гривня на «дежурном» появлении незначительных «порций» компенсации НБУ, дающих повод для роста на фоне расширения гривневой ликвидности.

После 13.20 поэтапное, как правило, по полкопейки в час, повышение цен безналичного доллара было продолжено на фоне пустеющего межбанка.
Этот «ползучий» рост затянулся до самого финиша торгов, подняв курс доллара к 28,24/28,28 UAH/USD в сопровождении нулевой по сути ликвидности.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,121/ 28,22
евро – 32,18 / 32,20
российский рубль – 0,429 / 0,430

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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