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В Европарламенте предлагают новые правила контроля на границах

В Европарламенте предлагают новые правила контроля на границах

Введение временного контроля на границах стран внутри Шенгенской зоны должно быть ограничено сроком в два месяца, а максимальное продление контроля должно ограничиваться одним годом.

Такие новые правила предусматривает проект резолюции, который принял комитет Европарламента по гражданским свободам.

“Шесть стран незаконно осуществляют контроль на внутренних границах уже более трех лет, несмотря на двухлетний максимальный период. Если мы хотим сохранить Шенген, то нам нужно это прекратить и установить четкие правила”, – заявила докладчик, словенский депутат ЕП Таня Файон.

Действующие правила предусматривают введение временного контроля сроком на 6 месяцев с возможностью продления контроля на срок до двух лет.

По новым правилам, контроль сначала вводится на два месяца, после чего страны ЕС, в случае желания продолжить контроль, должны предоставить детальную оценку рисков с привлечением соседних стран Союза, на границе с которыми осуществляется контроль. При этом, перед продлением контроля на границах более 6 месяцев Еврокомиссия должна высказать свое мнение по этому поводу, а Совет министров ЕС должен одобрить. Кроме того, в комитете ЕП хотят, чтобы Европарламент был проинформирован и приобщен к процессу.

Австрия, Германия, Дания, Швеция и Норвегия осуществляют внутренний контроль на своих границах, что обусловлено рисками из-за миграционного кризиса, начавшегося в 2015 году. Кроме того, Франция ввела контроль на своих границах из-за растущей террористической угрозы.

По материалам УКРИНФОРМ
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