Верховный суд отклонил исковые требования Укрэксимбанка к Укртелекому на 1,1 миллиарда

Верховный суд отклонил основные требования государственного Укрэксимбанка к Укртелекому, постановив взыскать с последнего в пользу банка 795,3 тыс. грн пени и 85,1 тыс. грн – 3% годовых.

Соответствующее решение Верховного суда от 10 октября 2018 года обнародовано в Едином реестре судебных решений.

“Кассационную жалобу публичного акционерного общества “Государственный экспортно-импортный банк Украины” удовлетворить частично. Взыскать с публичного акционерного общества “Укртелеком” в пользу публичного акционерного общества “Государственный экспортно-импортный банк Украины” 795 344,00 грн пени и 85 122,00 грн 3% годовых”, – говорится в резолютивной части решения.

Таким образом, Верховный суд подтвердил решение судов предыдущих инстанций, в частности, решение Хозяйственного суда города Киева от 16 апреля 2018 года и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 4 июня 2018 года.

Свое решение Верховный суд мотивировал, в частности, невозможностью взыскания с Укртелекома стоимости облигаций общества, к которому право собственности на эти облигации не перешло.

“Поскольку предъявление облигаций к погашению исключает другие способы реализации и защиты прав владельца на облигации, а окончание срока обращения облигаций делает невозможным их продажу после окончания срока их обращения, защита прав банка путем взыскания стоимости облигаций общества, к которому право собственности на эти облигации не перешло, является невозможной”, – констатировал Верховный суд.