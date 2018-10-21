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В Украине в этом году сократился грузооборот на 2,2 % - Госстат

В Украине в этом году сократился грузооборот на 2,2 % - Госстат

За три квартала 2018 года грузооборот сократился на 2,2% (до 247,855 млрд тонно-километров), объем грузоперевозок – на 1,1% (до 462,5 млн тонн), против соответствующего периода 2017 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

За январь-сентябрь 2018 года грузооборот железнодорожного транспорта (по оперативным данным ПАО “Укрзализныця”) составил 138,37 млрд тонно-километров, что на 2,2% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Объем грузовых перевозок за три квартала 2018 года железнодорожники (по оперативным данным ПАО “Укрзализныця”) сократили на 4,3%, до 240,1 млн тонн.

Также за 9 месяцев текущего года упал грузооборот трубопроводного транспорта: на 5,4% (до 75,35 млрд тонно-километров) по сравнению с соответствующим периодом 2017 года; объем транспортировки грузов по трубопроводам Украины за январь-сентябрь 2018 года сократился на 4,4% (до 80,5 млн тонн) против трех кварталов прошлого года.

Зато автомобильный транспорт в январе-сентябре 2018 года нарастил грузооборот на 4,6% (до 31,31 млрд тонно-километров) против января-сентября 2017 года, также выросли объемы грузовых автоперевозок: на 7,3% (до 137,6 млн тонн).

Вырос за 3 квартала грузооборот авиационного транспорта: на 30,9% (до 245,7 млн тонно-километров) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Также увеличился объем грузовых авиаперевозок: на 22,1% (до 0,1 млн т).

По материалам УКРИНФОРМ
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