По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (39,975 млн и 39,099 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (56 и 41). Максимальный курс продажи доллара 28,23 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,17-28,18 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 97 активных заявок по доллару на сумму более 79, 046 млн грн, которые распределились следующим образом:



*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:28,2000 – 20 00028,1800 – 1 00028,1700 – 10 00028,1700 – 20 00028,1700 – 10 00028,1700 – 45 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,4900 – 6 500

25,5000 – 10 000

25,5000 – 5 000

25,5000 – 15 000

25,5000 – 20 000

25,5000 – 1 000

25,5000 – 20 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,1932 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,1415 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.