По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (39,975 млн и 39,099 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (56 и 41). Максимальный курс продажи доллара 28,23 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,17-28,18 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 97 активных заявок по доллару на сумму более 79, 046 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ
– 7 лучших заявок “Куплю”:
28,2000 – 20 000
28,1800 – 1 000
28,1700 – 10 000
28,1700 – 20 000
28,1700 – 10 000
28,1700 – 45 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,4900 – 6 500
25,5000 – 10 000
25,5000 – 5 000
25,5000 – 15 000
25,5000 – 20 000
25,5000 – 1 000
25,5000 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,1932 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,1415 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.