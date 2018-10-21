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ПФТС получила право на продажу объектов малой приватизации

ПФТС получила право на продажу объектов малой приватизации

ПАО «Фондовая биржа ПФТС» первой среди отечественных организаторов торгов ценными бумагами получила право на проведение электронных аукционов по продаже объектов малой приватизации.

Об этом сообщили в пресс-службе ПФТС.

ПАО «Фондовая биржа ПФТС» как оператор электронной площадки и Государственное предприятие «Прозорро.Продажи» подписали договоры об использовании Электронной торговой системы (ЭТС) Prozorro.Продажи и об использовании ЭТС для организации проведения электронных аукционов по продаже объектов малой приватизации. Биржа ПФТС стала первой среди отечественных организаторов торгов ценными бумагами, которая получила право на проведение электронных аукционов по продаже объектов малой приватизации”, – отметили в пресс-службе.

Фондовая биржа ПФТС имеет более чем 15-летний опыт проведения приватизационных аукционов по продаже принадлежащих государству ценных бумаг. Так, в 2017 году на ПФТС состоялись аукционы Фонда государственного имущества Украины по реализации блокирующих пакетов акций энергетических компаний, по результатам которых в бюджет было перечислено более 3 млрд грн.

Фондовая биржа ПФТС – один из крупнейших организаторов торгов ценными бумагами в Украине. Индекс ПФТС с 1997 года является официальным индексом Украины в S&P Emerging Markets. ПФТС является членом Мировой Федерации Фондовых Бирж и членом Международной Ассоциации бирж. По состоянию на 1 августа 2018 года акционерами ПАО «Фондовая биржа ПФТС» были 130 физических и юридических лиц.

По материалам УКРИНФОРМ
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