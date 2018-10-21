Правила регистрации налоговых накладных изменят — очень деньги нужны

Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, и без того сильно похудевший за минувший год, заканчивается вместе с 2018 годом. А фискалы уже сейчас планируют усилить контроль даже за мелкими налоговыми накладными, чего раньше не было. Свои инициативы власти объясняют борьбой со «схемщиками».

Однако эксперты полагают, что истинная цель фискалов – залатать дыры в бюджете. И прогнозируют новую волну блокировок накладных, подобно прошлогоднему коллапсу. Новый механизм контроля прописан в правительственном проекте постановления «О внесении изменений в пункт 3 Порядка остановки регистрации налоговой накладной в Едином реестре налоговых накладных». Он предусматривает два существенных изменения:

Под усиленный контроль, а значит – возможную блокировку, попадают налоговые накладные на сумму от 50 тыс. грн. (сейчас – от 500 тыс. грн.).

Налоговая нагрузка на бизнес увеличивается с 3% до 5% от оборота.

На сегодняшний день мониторингу не подлежат налоговые накладные в отчетном периоде до достижения объема 500 тыс. грн. Документ снижает этот лимит сразу в 10 раз: накладные, выписанные при поставке товаров или услуги в пользу одного покупателя, подлежат мониторингу, как только объем операций в отчетном периоде превысит 50 тыс. грн.

«Если, к примеру, строительная фирма в течение месяца подписывает акты выполненных работ на 100 тыс. грн. с каждым из заказчиков, каждая из ваших налоговых накладных по указанным операциям будет подлежать мониторингу, т.к. превышает 50 тыс. грн. в пользу одного контрагента», – рассказала UBR.ua адвокат, партнер АО «Кролевецкий и партнеры», руководитель налоговой практики Руслана Пивоварова.

Конечно, мониторинг не означает, что накладная будет непременно заблокирована. Впрочем, практика показывает, что подозрения у налоговиков могут вызывать даже самые безобидные операции. А опровергать гипотезы чиновников – дело хлопотное. И, что гораздо хуже, проверки грозят задержками поступления налогового кредита от продавца к покупателю.

«Убеждена, что сама концепция системы мониторинга (СМКОР), в которую предлагаются сугубо «косметические» изменения, является формой давления на бизнес. Ведь по сути она подразумевает разрешительный характер для осуществления каждой хозяйственной операции плательщика налогов. То есть, критерии оценки рисков прописаны таким образом, что подавляющее большинство операций подпадет под мониторинг, а значит регистрация налоговых накладных по ним может быть приостановлена», – считает Руслана Пивоварова.

Налоговая нагрузка вырастет

ГФС также планирует увеличить так называемую «налоговую нагрузку» на бизнес с 3% до 5% от оборота. Речь идет об еще одном критерии риска, который был введен в минувшем году.

«В формуле расчета одного из критериев оценки степени риска упоминается некое значение D, которое определяется соотношением общей суммы уплаченных налогов и сборов за предыдущие 12 календарных месяцев к общей сумме поставок товаров и услуг на таможенной территории Украины за тот же период. Строго говоря, этот показатель является определением понятия «налоговая нагрузка» плательщика, существующего много лет. Проектом предусмотрено, что при значении показателя D менее 0,05 (то есть налоговая нагрузка составляет менее 5%), накладная подлежит мониторингу, а значит ее регистрация может быть приостановлена», – объяснила Пивоварова.

Могло быть хуже

Впрочем, уверяют эксперты, инициируемые Кабмином меры не так уж радикальны – в своей борьбе со схемами правительство готово было пойти еще дальше. По словам вице-президента Украинского союза промышленников и предпринимателей Юлии Дроговоз, проект является компромиссом между позицией властей и бизнеса.

«Фискальные органы пришли к выводу, что схемщики научились обходить системы блокировки, выводя свои операции из-под мониторинга. Налоговая настаивала на более жестком контроле, но в итоге сошлись на компромиссе. Этот проект, безусловно, усугубляет ситуацию для бизнеса по сравнению с тем, что есть сейчас, но все-таки это лучше того, что предлагали власти. Совсем малые предприятия смогут избежать излишнего мониторинга», – рассказала Юлия Дроговоз.

Она также отметила, что по новым правилам под мониторинг попадут и расчеты корректировок на уменьшение налоговых обязательств (возвраты авансов, товара и др.) даже в том случае, если предприятие имеет высокую налоговую нагрузку. Причина все та же – схемщики используют возвраты для уменьшения налоговых обязательств.

«Мы скрепя сердце согласились, хотя и понимаем все риски. Офис омбудсмена также обеспокоен этим проектом, но согласен, что схемный бизнес действительно пользуется этими нормами. Мы будем мониторить ситуацию, и, если она станет слишком усугубляться для реального бизнеса, однозначно будем поднимать вопрос об изменениях», – добавила Дроговоз.

Мораторий на проверки закончился

Эксперты опасаются, что борьба со схемщиками обернется крупными неприятностями и для реального бизнеса. В подтверждение они вспоминают события годичной давности, когда при запуске системы мониторинга оказались заблокированы тысячи «нормальных» накладных. А последовавшие за этим разбирательства фактически парализовали фискальные органы.

«В прошлом году налоговики бились в истерике, заявляя, что чуть ли не методом тотализатора выбирали, какую налоговую разблокировать. Предприятия привозили ящиками документы для разблокировки, тысячи накладных были заблокированы, все остановилось», – рассказала UBR.ua налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, генеральный директор компании «Е.С.Консалтинг» Александра Томашевская.

Чтобы не допустить повторения этой ситуации, власти обещают в этот раз блокировку накладных проводить в ручном режиме. Решение, надо сказать, весьма спорное. Ведь в таком случае судьба предприятий окажется, по сути, в руках конкретных инспекторов, что повысит риск коррупционной составляющей.

В целом же, говорят эксперты, в инициативах правительства нет ничего удивительного – ведь планы по сборам и налогам систематически не выполняются. Проблема только в том, что в рамках анонсированной кампании по борьбе с налоговыми «уклонистами» достанется и честному бизнесу.

«Также это отпугнет иностранного инвестора, которому невозможно объяснить суть происходящего. Раньше фискалов интересовали те, у кого есть деньги, сейчас же переключились на совсем мелкий бизнес – сбор денег ведется со всех. Фактически, все моратории на проверки малого бизнеса закончились», – уверена Александра Томашевская.

Алексей Ермоленко