Эхо финмониторинга: проверки банкиров вылились в блокировку почти 60 млрд грн

Тотальная слежка за деньгами, которую финансисты развернули по требованию Нацбанка и Госфинмониторинга, выливается в активные блокировки счетов людей и бизнеса.

По результатам проверок в рамках финансового мониторинга, за 9 месяцев 2018 года были выявлены подозрительные операции просто на гигантскую сумму — на 54,5 млрд грн, на $68,1 млн и на €9,4 млн.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По финмону регулятор отправил в правоохранительные органы 29 писем (5 из них — в НАБУ). После отработки отчетов 36 банков и 8 небанковских финучреждений.

«В основном предоставленная правоохранительным органам информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонением от налогообложения и т.п.», — говорится в сообщении Нацбанка.

Там же, кстати, сообщается и о передаче силовикам сведений по результатам проверок валютных операций. Однако объемы разоблачений куда скромнее, чем в первом случае: на 58,8 млн грн, $315,2 млн, €1,6 млн. и 57,2 млн руб.