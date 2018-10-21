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Apple сообщила о массовых сбоях в работе сервисов

Apple сообщила о массовых сбоях в работе сервисов

Пользователи продукции Apple столкнулись с массовыми проблемами при работе некоторых сервисов компании.

Об этом говорится на официальном сайте Apple, пишет “Дело”.

Большое количество пользователей пожаловались на сниженную скорость от обычной в работе ряда сервисов. Пользователи указывают, что проблемы случились в сервисе облачного хранения iCloud, включая и его компоненты, среди которых контакты, календарь, почта, заметки, напоминания и другие.

Также было замечено замедление работы и функций “Фото”, “Back to My Mac”, “Find My Friend”, и “Mail Drop”.

В данное время руководство компании и технический департамент Apple не дал никаких комментариев и никак не отреагировал на жалобы пользователей на причины сбоя в работе сервисов своей системы.

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По материалам Дело
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