Apple сообщила о массовых сбоях в работе сервисов

Пользователи продукции Apple столкнулись с массовыми проблемами при работе некоторых сервисов компании.

Об этом говорится на официальном сайте Apple, пишет “Дело”.

Большое количество пользователей пожаловались на сниженную скорость от обычной в работе ряда сервисов. Пользователи указывают, что проблемы случились в сервисе облачного хранения iCloud, включая и его компоненты, среди которых контакты, календарь, почта, заметки, напоминания и другие.

Также было замечено замедление работы и функций “Фото”, “Back to My Mac”, “Find My Friend”, и “Mail Drop”.

В данное время руководство компании и технический департамент Apple не дал никаких комментариев и никак не отреагировал на жалобы пользователей на причины сбоя в работе сервисов своей системы.

