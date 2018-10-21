Утверждены условия приватизации "Центрэнерго"

Кабмин опубликовал распоряжение об условиях продажи на аукционе государственного пакета акций ПАО “Центрэнерго”.

Документ от 3 октября обнародован на Правительственном портале.

Согласно распоряжению, пакет состоит из 289,2 млн акций, что составляет 78,2% уставного капитала общества номинальной стоимостью 375,9 млн гривен, его стартовая цена составляет 5,9 млрд гривен.

Фонд государственного имущества должен прекратить конкурс, если будет подано заявления менее двух участников.

После продажи ФГИ обязан информировать ежеквартально правительство о выполнении покупателем условий договора.

Покупатель акций “Центрэнерго” обязан обеспечить уплату в государственный бюджет дивидендов в размере 30% прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году.

Среди условий, которые должен обеспечить покупатель, в частности: