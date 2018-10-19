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Народный депутат организовал хищение $20 миллионов из госбанка - САП

Народный депутат организовал хищение $20 миллионов из госбанка - САП

Национальное антикоррупционное бюро расследует завладение средствами в сумме 20 млн долл. государственного банка, организованное народным депутатом.

Об этом сообщает в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура.

“Под надзором прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективы Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляют досудебное расследование уголовного производства, предметом которого является организованное народным депутатом Украины и приведенное к исполнению его близкими родственниками и бизнес-партнерами завладение 20 млн долларов США государственного банка путем злоупотребления служебным положением, подделки документов и их использования при пособничестве высокопоставленных должностных лиц банковского учреждения, что стало возможным вследствие их злоупотребления служебным положением”, – говорится в сообщении.

По материалам УКРИНФОРМ
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