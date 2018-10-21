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МИУ утвердило стратегический план развития МТП Южный до конца 2022 года

МИУ утвердило стратегический план развития МТП Южный до конца 2022 года

Мининфраструктуры приказом №466 от 11 октября текущего года утвердило стратегический план развития ГП “Морской торговый порт Южный” на 2018-2022 гг., а также инвестиционный план предприятия на этот же период.

Стратегическим планом развития определено, что МТП Южный будет интенсивно развиваться на отведенных ему территориях и строить новые производственные мощности как за свои средства, так и привлекая средства инвесторов.

Поставлены две цели – увеличивать мощности, чтобы довести объем перевалки грузов до 20 млн тонн в 2025 году, а также – обеспечить устойчивое конкурентное преимущество в обработке крупнотоннажных судов.

Для достижения первой цели предусмотрены такие меры: строительство комплекса универсальных складов напольного хранения, строительство перегрузочного комплекса навалочных грузов, строительство станции погрузки вагонов, строительство комплекса по приему и хранению тарно-штучных грузов на причале №38, строительство универсального перегрузочного комплекса на причале №5в, реконструкция и модернизация угольно-рудного комплекса.

В рамках второй цели будет заменяться устаревшее перегрузочное оборудование и улучшаться внутренняя логистика (развитие путевого хозяйства).

Инвестиционный план развития сформирован на основе стратегического плана и анализа технического состояния производственных объектов и основных средств. Предусмотрено в 2018-2022 годах осуществлять строительство склада грузов открытого хранения №2, установки резервного электроснабжения, развивать путевое хозяйство, закупать перегрузочную технику, а также вести строительство вышеуказанных объектов.

По материалам Центр транспортных стратегий
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