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Названы 10 самых популярных среди украинцев стран (инфографика)

Названы 10 самых популярных среди украинцев стран (инфографика)

По данным МЭРТ, за границу в первом полугодии 2018 выехало 17,3 млн абонентов мобильной связи. 60% путешествий украинцев за границу составляют страны, граничащие с Украиной.

Такой вывод Министерство экономического развития и торговли делает на основании данных операторов мобильной связи.

«За границу в первом полугодии 2018 выехало 17,3 млн абонентов мобильной связи», – говорится в сообщении.

Чаще всего граждане Украины посещают пограничные страны: Польшу, Россию, Венгрию, Молдову, Беларусь, Румынию, Словакию. Доля выездов в эти страны составляет около 60% всех путешествий украинцев за границу.

Среди не приграничных стран самыми популярными стали Чехия (4,9% от общего количества выездов), Турция (4,1%), Германия (4,1%) и Египет (3,3%).

За этот же период Украину посетили 9,6 млн иностранных абонентов мобильной связи.

Чаще всего иностранцы приезжали в Киевскую область – 1,8 млн абонентов; Львовскую – 1,5 млн абонентов; Закарпатскую – 0,8 млн абонентов; Одесскую – 0,6 млн абонентов; Харьковскую – 0,5 млн абонентов.

В целом же внутри страны в I полугодии 2018 абоненты путешествовали 65,7 млн раз.

Кстати, за границей иногда выгоднее рассчитываться не «налом», а картой. С помощью портала Finance.ua легко выбрать себе карту для поездки за границу.

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