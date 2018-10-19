Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 52 0

Кубив сказал, в каких направлениях может расшириться сотрудничество Украины и США

Кубив сказал, в каких направлениях может расшириться сотрудничество Украины и США

Сотрудничество Украины и США имеет возможности расширяться в направлениях инноваций, энергетики, инфраструктуры, инвестиций, приватизации.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Степан Кубив в Facebook.

“Сотрудничество Украины и США имеет возможности расширяться в направлениях инвестиций, инноваций, энергетики, инфраструктуры, а также в приватизации в Украине и других направлениях”, – написал он.

Кубив добавил, что находится в Вашингтоне, где будет говорить о расширении сотрудничества во время восьмого заседания украинско-американского Совета по торговле и инвестициям и на двусторонних встречах.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина