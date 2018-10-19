Кубив сказал, в каких направлениях может расшириться сотрудничество Украины и США

Сотрудничество Украины и США имеет возможности расширяться в направлениях инноваций, энергетики, инфраструктуры, инвестиций, приватизации.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Степан Кубив в Facebook.

“Сотрудничество Украины и США имеет возможности расширяться в направлениях инвестиций, инноваций, энергетики, инфраструктуры, а также в приватизации в Украине и других направлениях”, – написал он.

Кубив добавил, что находится в Вашингтоне, где будет говорить о расширении сотрудничества во время восьмого заседания украинско-американского Совета по торговле и инвестициям и на двусторонних встречах.