Гройсман рассказал, когда примут реформу экстренной медицины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2019 году в Украине примут реформу экстренной медицины.

На это из госбюджета-2019 будет выделено 922 500 000 грн, пишет премьер-министра в Twitter.

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Он сообщил, что пилотный проект реформы запустят в пяти областях: Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской и в Киеве.

Также премьер отметил, что в рамках реформы закупят новый санитарный транспорт.

“Закупим специализированный санитарный транспорт. Проведем программы подготовки инструкторов для повышения квалификации. Повысим зарплату медикам, которые прошли переквалификацию. Закупим специальное учебное оборудование” – обещает Гройсман.

Кроме финансирования пилотных проектов реформы в целом в госбюджете-2019 предусмотрено 6 млрд грн на экстренную помощь.