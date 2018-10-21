Китай до 2030 года создаст самый мощный коллайдер в мире

Китайские инженеры из Института физики высоких энергий планируют построить самый мощный в мире коллайдер к 2030 году. Стоимость проекта составит более $5 млрд, пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Длина замкнутого контура китайского электрон-позитронного коллайдера составит более 100 км. Суммарная энергия — до 240 гигаэлектронвольт в системе центра масс налетающих частиц. Местоположение будущего коллайдера пока не определено.

По словам директора Института физики высоких энергий при Академии наук Китая Вана Ифана, над созданием технологии работают инженеры из США, Европы и Японии.

Ускоритель будет обладать светимой мощностью в миллион электронвольт, а за десять лет суммарная энергия в системе центра масс налетающих частиц достигнет 100 тераэлектронвольт.

К 2040 году для продления службы электрон-позитронного ускорителя он будет модернизирован до протон-протонного коллайдера. Планируется, что его мощность превысит характеристики Большого адронного коллайдера (БАК) в Швейцарии в 7 раз.