Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 203 0

В министерстве рассказали, когда отменят мораторий на землю

В министерстве рассказали, когда отменят мораторий на землю

В 2019-м в Украине не будут снимать мораторий на продажу земли. Соответствующее решение будут принимать только в 2020- м, когда начнет работать новоизбранный парламент.

“Думаю, в следующем году в Украине вряд ли снимут мораторий. Земельная реформа начата, и этот файл загружен на 90%. Нам осталось только определить правила игры на рынке земли: кто кому продает, кто сколько может этой земли сконцентрировать в собственности и, главное, для чего ее использовать. Такие модели наработаны. Окно возможностей для принятия подобного решения откроется в первый год работы новоизбранного парламента”, – сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк.

Читайте также: Порошенко высказался о возможности открытия рынка земли

Он считает, что мораторий на продажу земли замедляет развитие фермерства в Украине.

“Отрасли, которые требуют более-менее длинных инвестиций, – это садоводство и животноводство. Они отстают от других, потому что в агробизнесе, при действии моратория, имея землю в аренде, развиваются те модели, которые имеют быструю окупаемость. Например, в растениеводстве, если с договором аренды, что-то бывает, то риски минимизируются. А вот в животноводстве, где срок получения первой выручки 3 года, возникают большие риски в модели аренды земли. Поэтому у нас фермеры производят всего лишь 5% от ВВП с сельского хозяйства. У них нет возможности купить землю или получить кредит”, – объясняет эксперт.

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина