В министерстве рассказали, когда отменят мораторий на землю

В 2019-м в Украине не будут снимать мораторий на продажу земли. Соответствующее решение будут принимать только в 2020- м, когда начнет работать новоизбранный парламент.

“Думаю, в следующем году в Украине вряд ли снимут мораторий. Земельная реформа начата, и этот файл загружен на 90%. Нам осталось только определить правила игры на рынке земли: кто кому продает, кто сколько может этой земли сконцентрировать в собственности и, главное, для чего ее использовать. Такие модели наработаны. Окно возможностей для принятия подобного решения откроется в первый год работы новоизбранного парламента”, – сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк.

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Он считает, что мораторий на продажу земли замедляет развитие фермерства в Украине.

“Отрасли, которые требуют более-менее длинных инвестиций, – это садоводство и животноводство. Они отстают от других, потому что в агробизнесе, при действии моратория, имея землю в аренде, развиваются те модели, которые имеют быструю окупаемость. Например, в растениеводстве, если с договором аренды, что-то бывает, то риски минимизируются. А вот в животноводстве, где срок получения первой выручки 3 года, возникают большие риски в модели аренды земли. Поэтому у нас фермеры производят всего лишь 5% от ВВП с сельского хозяйства. У них нет возможности купить землю или получить кредит”, – объясняет эксперт.