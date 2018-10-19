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Правительство разрешило электронную торговлю лицензиями Госгеонедра

Правительство разрешило электронную торговлю лицензиями Госгеонедра

22 октября вступило в силу Постановление Кабинета Министров Украины “О реализации экспериментального проекта по внедрению проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами путем электронных торгов”. Отныне Государственная служба геологии и недр Украины будет выставлять на электронные аукционы в ProZorro.Продажи разрешения на пользование недрами. Текст Документа доступен на Правительственном портале.

“Согласиться с предложением Министерства экологии и природных ресурсов по реализации с 24 октября 2018 г. до 1 декабря 2019 г. Государственной службой геологии и недр экспериментального проекта по внедрению проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами путем электронных торгов (далее — экспериментальный проект)”, — говорится в документе.

Согласно утвержденным условиям, уже с 24 октября 2018 года проведение аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами осуществляются исключительно в соответствии с Временным порядком, утвержденным указанным постановлением.

Экспериментальный проект по проведению электронных торгов будет продолжаться до 1 декабря 2019 года, после чего Госгеонедра должна предоставить предложения по дальнейшему развитию проекта.

По материалам УНН
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