В Госстатистики зафиксировали рост цен на жилье в третьем квартале

Индекс цен в третьем квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 105,7%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Больше всего подорожали однокомнатные квартиры — индекс цен к соответствующему периоду 2017 года вырос на 6,7%. Индекс цен на двухкомнатные квартиры за год вырос на 5,2%, а на трехкомнатные — на 4,3%.

Напомним, недавно большинство застройщиков были вынуждены поднять цены на жилье. Вероятно, такое повышение цен не последнее до конца года, ведь наблюдается рост стоимости строительных материалов, в частности кирпич с начала года подорожала на 45%.