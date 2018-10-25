Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 735 0

Названа лучшая страна для получения вида на жительство (инфографика)

Названа лучшая страна для получения вида на жительство (инфографика)

Международная консалтинговая компания назвала лидера рейтинга программы получения вида на жительство через инвестиции. Обновленный список появился на сайте компании Henley & Partners.

Лучшей страной для получения ВНЖ в 2018 году признана Австрия. Она показала самый высокий показатель качества жизни и репутации страны.

Читайте также: Эксперты назвали страны, в которых наиболее стремительно растут цены на жилье

Австрия потеснила с первой строчки лидера последних годов Португалию. В 2018 году страна заняла второе место, а третья позиция досталась обновленной программе Италии.

Теперь, чтобы получить ВНЖ в Италии, необходимо инвестировать в стране от 500 тысяч евро.

На последнем месте оказалась Болгария, Украины в рейтинге нет.

В рамках исследования специалисты обращали внимание на десять показателей, среди которых репутация страны и качество жизни, налогообложение, возможность безвизового въезда в другие страны, требования к инвестициям и возможность получения гражданства.

По материалам Зеркало Недели
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина