Названа лучшая страна для получения вида на жительство (инфографика)

Международная консалтинговая компания назвала лидера рейтинга программы получения вида на жительство через инвестиции. Обновленный список появился на сайте компании Henley & Partners.

Лучшей страной для получения ВНЖ в 2018 году признана Австрия. Она показала самый высокий показатель качества жизни и репутации страны.

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Австрия потеснила с первой строчки лидера последних годов Португалию. В 2018 году страна заняла второе место, а третья позиция досталась обновленной программе Италии.

Теперь, чтобы получить ВНЖ в Италии, необходимо инвестировать в стране от 500 тысяч евро.

На последнем месте оказалась Болгария, Украины в рейтинге нет.

В рамках исследования специалисты обращали внимание на десять показателей, среди которых репутация страны и качество жизни, налогообложение, возможность безвизового въезда в другие страны, требования к инвестициям и возможность получения гражданства.