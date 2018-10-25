Названа лучшая страна для получения вида на жительство (инфографика)

Международная консалтинговая компания назвала лидера рейтинга программы получения вида на жительство через инвестиции. Обновленный список появился на сайте компании Henley & Partners.
Лучшей страной для получения ВНЖ в 2018 году признана Австрия. Она показала самый высокий показатель качества жизни и репутации страны.
Читайте также: Эксперты назвали страны, в которых наиболее стремительно растут цены на жилье
Австрия потеснила с первой строчки лидера последних годов Португалию. В 2018 году страна заняла второе место, а третья позиция досталась обновленной программе Италии.
Теперь, чтобы получить ВНЖ в Италии, необходимо инвестировать в стране от 500 тысяч евро.
На последнем месте оказалась Болгария, Украины в рейтинге нет.
В рамках исследования специалисты обращали внимание на десять показателей, среди которых репутация страны и качество жизни, налогообложение, возможность безвизового въезда в другие страны, требования к инвестициям и возможность получения гражданства.