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В Лондоне выставят на продажу часть самых ценных вещей Хокинга

В Лондоне выставят на продажу часть самых ценных вещей Хокинга

В Лондоне собираются продать на аукционе часть самых ценных вещей знаменитого британского физика Стивена Хокинга. Вещи будут проданы на аукционе в Лондоне с 31 октября до 8 ноября.

“Скорее всего, самым востребованным артефактом на аукционе станет одна из пяти существующих копий рукописи Хокинга 1965 года от Кембриджского университета. Тезис “Свойства расширяющихся универсумов” может стоить от 130 тыс. до 195 тыс. долларов”, – сказано в сообщении.

Кроме этого, одним из ценнейших лотов станет первая инвалидная коляска Хокинга. Ориентировочная цена – 10-15 тыс. фунтов стерлингов. Также среди важных экспонатов – его куртка и коллекция медалей.

Самым необычным экспонатом считается сценарий эпизода сериала “Симпсоны”, в котором появился Хокинг (серия была показана в эфире 26 сентября 2010 года) и пластмассовая фигурка “желтого воплощения Хокинга в Симпсонах, которая стояла на почетном месте в его доме”.

Все доходы пойдут в “Фонд Стивена Хокинга” и Ассоциацию по борьбе с болезнями нейронов.

По материалам CNN
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