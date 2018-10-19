Маркарова подтвердила, что Украина готовится выпустить евробонды

Украинская делегация во главе с и. о. министра финансов Оксаной Маркаровой приступает к проведению роуд-шоу выпуска еврооблигаций.

Об этом сообщила сама Маркарова на своей странице в Facebook.

“Наша небольшая TeamUkraine в составе Минфин-МЭРТ-НБУ разделилась в Лондоне, и Team A в меньшем составе вылетает в Нью-Йорк. Впереди перелет и несколько очень напряженных рабочих дней”, – написала она.

Маркарова уточнила, что делегацию в Лондоне возглавит правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Юрий Буца.

Ранее СМИ сообщили, что Украина планирует разместить 10-летние еврооблигации, номинированные в долларах.

Организаторами road show назначены BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Украина сохраняет планы осуществить в 2018 году внешние заимствования почти на 2 млрд долларов, которые планировались на первую половину этого года.

Справка Finance.ua:

В сентябре 2017 года Украина разместила 15-летние еврооблигации на 3 млрд долларов с доходностью 7,375%.