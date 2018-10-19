Межбанк: доллар к 28,08 упал на росте ликвидности СКВ и дефиците покупателей валюты

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 14,54 коп., на торгах понедельника укрепился на 10,16 коп., оказавшись на уровне 28,08 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 22-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв «заметные» 10,14 коп., составил 28,08 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 22 октября с уровней предыдущего закрытия 28,14/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок.

По состоянию на 10.04 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке заметно упала до 28,07/28,10 UAH/USD на фоне изрядной ликвидности доллара на рынке. Эти низы оперативно были выкуплены, «подбросив» курс доллара около 10.26 до 28,11/28,13, однако новая волна продаж снова уронила цены СКВ до 28,07/28,09 UAH/USD к 10.35 Киева.

Уже в дебюте торгов стало очевидно нежелание игроков приобретать доллар, который спас от более значительной просадки цен регулятор, появившийся довольно рано на рынке и выкупивший «излишки» валюты с платформы Matching, пополнив резервы на $10,0 млн. Собственно, подобное поведение межбанка можно было предвидеть в пятницу, когда участники торгов предпочли разместить гривневые активны на три ночи выходных, не сосредотачивая нацвалюту для приобретения СКВ в понедельник. Так что, единственным сколь-нибудь заметным покупателем доллара на межбанке 22-го был регулятор.

Меж тем к 11.20 доллар обосновался на уровне 28,07/28,08 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж и не покидая эту цифру до 13.20 Киева. На указанное время спред котировок СКВ немного растянулся: 28,06/28,08 UAH/USD.

Новая полоса стабильности затянулась на опустевшем межбанке, по сути, до самого завершения торгов, которые нынче проходили в спокойном ключе и низкой курсовой динамике.

Сессия валютного межбанка в понедельник завершилась в районе отметки 28,07/28,09 UAH/USD, совершив на излете торгов ничего уже не решающий подскок.

Большинство сделок на межбанке 22 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,08 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,075 / 28,090

евро – 32,297 / 32,311

российский рубль – 0,4296 / 0,4303

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1480 / 1,1481

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