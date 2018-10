LeoGaming запустила пополнение баланса Viber Out в Украине

22 октября 2018 г. – украинская компания LeoGaming, которая принимает платежи для пополнения счетов аккаунтов в онлайн-играх и социальных сетях, совместно с Viber запускает прием средств для Viber Out. Оплата будет приниматься в гривне и без комиссии. Для этого пользователь может воспользоваться любым терминалом или банковской картой.



Viber Out – это сервис интернет-звонков от Viber. Функция позволяет звонить на городские и мобильные номера по всему миру. При этом, благодаря высокому качеству связи голос звучит одинаково хорошо в любой точке мира. Viber Out доступен всем пользователям мессенджера.

«Миссия Viber – соединять людей во всём мире с родными и близкими, с теми, кто действительно важен. Партнерство с LeoGaming упростит использование одной из ключевых функций Viber. Подобные проекты нивелируют географические границы и делают качественную связь с близкими доступнее», – комментирует Атанас Райков, директор по развитию бизнеса в СНГ, Восточно-Центральной Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Теперь пользователи смогут пополнить счет Viber Out через терминал. Для этого нужно выбрать значок услуги, ввести номер телефона, привязанный к учетной записи Viber, после чего ввести необходимую сумму наличными и подтвердить платеж. Платежи банковской картой будут проходить по стандартному сценарию и без комиссии.



«Сотрудничество с международной коммуникационной компанией – это важное событие не только для LeoGaming, но и для наших пользователей. Благодаря этому наши клиенты получат больше возможностей оставаться на связи с семьей и друзьями в любой точке мира. Нам очень приятно работать с новым международным партнером и создавать полезные активности для всех», – поделилась генеральный директор LeoGaming Алёна Дегрик.

О LeoGaming:

LeoGaming – международная процессинговая компания из Украины, которая принимает платежи в пользу онлайн-игр и предоставляет широкий спектр онлайн-сервисов. Компания также разрабатывает платежные решения для бизнеса. LeoGaming имеет международный сертификат безопасности PCI DSS, является участником программы Mastercard OnBoard,а также имеет собственную внутригосударственную платежную систему «ЛЕО».

Детальнее на сайте .

О Viber:

Для Viber не существует границ: мы объединяем людей независимо от того, кто они и откуда. Наши пользователи по всему миру отправляют бесплатные текстовые сообщения, совершают видеозвонки, отправляют стикеры и фотографии, общаются в групповых чатах, обмениваются данными о своем местоположении, получают актуальные новости от любимых брендов и знаменитостей. Мы гарантируем нашим пользователям свободное и безопасное общение в любой точке планеты.

Viber является частью японской Rakuten Inc. – мирового лидера в сфере электронной коммерции и финансовых услуг. Наше приложение – официальный мессенджер футбольного клуба «Барселона» и официальный партнер баскетбольного клуба Golden State Warriors для обмена мгновенными сообщениями и звонков.