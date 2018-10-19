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Международное агентство начало оценивать стоимость газа в Украине

Международное агентство начало оценивать стоимость газа в Украине

Международное агентство Argus Media (Лондон), специализирующееся на ценовых и статистических данных в сфере энергетики и товарно-сырьевых ресурсов, запустило оценку цен на природный газ в Украине.

Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

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Это связано с тем, что газовый рынок Украины становится все более значимым для европейской энергетической системы и более привлекательным для торговли ресурсом. Так, с 2015 года на внутреннем рынке активно увеличевается количество международных торговых компаний, а также отечественных производителей газа, трейдеров и потребителей.

“Наше внимание к Украине связано с ее растущим значением и быстрым развитием”, – отметил исполнительный директор Argus Эдриан Бинкс.

Публикация оценки цен на газ на внутреннем рынке Украины основана на аналитических материалах, подготовленных сотрудниками в Киеве и Лондоне. Информация позволяет сравнивать украинские цены с общепринятыми ценами в Европе.

По материалам НВ
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