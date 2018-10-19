Крупнейшие пенсионные фонды США набрали $1,5 миллиарда рисковых российских активов - СМИ

Крупнейший пенсионный фонд США California Public Employees’ Retirement System (CalPERS), обслуживающий почти 2 млн нынешних и будущих пенсионеров, держит потенциально токсичные российские бумаги (акции подсанкционных компаний, гособлигации) более чем на $1,1 млрд.

Об этом сообщил фонд в ответе на запрос РБК.

Запрос был отправлен после публикации Bloomberg, в которой отмечалось, что усиление антироссийской санкционной риторики не мешает CalPERS хранить часть пенсионных накоплений калифорнийских пожарных и полицейских в госбумагах России.

По состоянию на 30 июня 2018 года (последняя отчетная дата) CalPERS владел российскими гособлигациями рыночной стоимостью $460,7 млн по сравнению с $479 млн годом ранее. Из пакета российских гособлигаций $430 млн пришлись на ОФЗ и чуть более $30 млн — на еврооблигации. Кроме российского госдолга, CalPERS держит акции российских компаний, находящихся под американскими санкциями.

По состоянию на 30 июня фонд владел российскими акциями (преимущественно в виде депозитарных расписок) на $872 млн, из которых $658 млн — акции компаний из списка секторальных санкций (финансовых и энергетических), подсчитал РБК. CalPERS владеет ценными бумагами подсанкционных российских компаний “Газпром”,“ЛУКОЙЛ”, НОВАТЭК, “Роснефть”, Сбербанк, ВТБ и “Сургутнефтегаз”. В частности, в портфеле CalPERS есть акции и ADR Сбербанка на $238 млн и GDR банка ВТБ на $12,5 млн.