Межбанк: доллар к 28,07/28,08 понизили торопливые продажи СКВ экспортерами

Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,14/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки изрядного расширения на рынке гривневого ресурса – там обозначился рост гривневой ликвидности.

Об этом дали понять заметно поднявшиеся с уровня 53 459,5 млн грн к отметке 58 589,4 млн грн остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.07 Киева заметно понизились, обосновавшись на уровне 28,07/28,10 UAH/USD. Рынок открылся в условиях доминирования продаж «американца».

Около 10.26 котировки доллара подскочили на единичных покупках до 28,11/28,13 UAH/USD, однако появившиеся продажи этих «верхов» вскоре уронили цену СКВ до 28,07/28,09 UAH/USD по состоянию на 10.34 Киева.

К 11.16 котировки доллара на межбанке консолидировались на узком уровне 28,07/28,09 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж «американца».

Вернувшееся на рынок безналичной пары доллар-гривна изобилие СКВ заставляло спешить экспортеров с продажей обязательной части внешнеторговой выручки, на которую находились покупатели.

Дополуденное вхождение рынка доллара в полосу стабильности сопровождалось аналогичным настроением на рынке гривневого ресурса, о которой дала понять неизменность ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 16,50/18,00% годовых.

Эта застывшая динамика плохо согласуется с заметным ростом объема гривневого навеса на транзитных и коррсчетах регулятора.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,140 / 28,160

евро – 32,330 / 32,350

российский рубль – 0,4298 / 0,4303

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1524 / 1,1525

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