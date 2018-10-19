Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 35 0

В Правительстве рассказали, зачем Украина сотрудничает с международными финансовыми партнерами

В Правительстве рассказали, зачем Украина сотрудничает с международными финансовыми партнерами

Правительство Украины считает необходимым продолжение сотрудничества с международными финансовыми организациями для обеспечения политики выплаты долгов и снижения нагрузки на бюджет, а не наращивания заимствований.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы работаем с финансовыми рынками мира, чтобы отдать кредиты, которые на нас положили прошлые правительства в течение 2005-2013 годов. Сейчас мы ежегодно платим 5 млрд долларов в качестве обслуживания взятого тогда долга», – подчеркнул премьер.

Читайте также Цены на газ для населения с 1 ноября возрастут – Гройсман

Он напомнил, что одним из условий продолжения сотрудничества с партнерами, прежде всего Международным валютным фондом, стало повышение цен на газ для населения. Впрочем, это повышение стало значительно меньше первичные требования.

«У меня было два варианта – чтобы договориться о минимальном росте цен на газ и продолжить сотрудничество. Войти в дефолт. Это банкротство страны. Сбережения граждан обесценятся, будет галопирующая инфляция. Этого невозможно было допустить», – отметил Гройсман.

По материалам Урядовий портал
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина