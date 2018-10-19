В Правительстве рассказали, зачем Украина сотрудничает с международными финансовыми партнерами

Правительство Украины считает необходимым продолжение сотрудничества с международными финансовыми организациями для обеспечения политики выплаты долгов и снижения нагрузки на бюджет, а не наращивания заимствований.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы работаем с финансовыми рынками мира, чтобы отдать кредиты, которые на нас положили прошлые правительства в течение 2005-2013 годов. Сейчас мы ежегодно платим 5 млрд долларов в качестве обслуживания взятого тогда долга», – подчеркнул премьер.

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Он напомнил, что одним из условий продолжения сотрудничества с партнерами, прежде всего Международным валютным фондом, стало повышение цен на газ для населения. Впрочем, это повышение стало значительно меньше первичные требования.

«У меня было два варианта – чтобы договориться о минимальном росте цен на газ и продолжить сотрудничество. Войти в дефолт. Это банкротство страны. Сбережения граждан обесценятся, будет галопирующая инфляция. Этого невозможно было допустить», – отметил Гройсман.