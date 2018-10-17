Правительство Германии существенно ухудшило прогноз экономического роста

Федеральное правительство Германии ухудшило свой прогноз экономического роста в стране на этот и следующий годы. В 2018-м и 2019 годах ожидается увеличение валового внутреннего продукта (ВВП) на 1,8 процента.

Об этом сообщило министерство экономики ФРГ.

В предварительной оценке в апреле правительство прогнозировало рост в этом году на 2,3 процента, а в следующем – на 2,1 процента.

Одной из основных причин снижения прогноза является слабая внешняя среда, заявили в министерстве, передает агентство AFP. Ожидается, что мировая экономика может “отчасти потерять темпы роста в течение прогнозного периода”. Итак, для немецкого экспорта ожидается лишь “умеренный рост”.

Новый цикл испытаний по выбросам для легковых автомобилей также “временно негативно повлияет” на производство и экспорт.

Тем не менее, поддерживать развитие экономики будут низкий уровень безработицы и повышение заработной платы, поскольку компании продолжают инвестировать, а потребители – тратить все больше средств. Экономика ФРГ будет расти, таким образом, десятый год подряд.

Министр экономики ФРГ Петер Альтмаер (Peter Altmaier) отметил, что усиление протекционистских тенденций и международных торговых конфликтов привели к большей неопределенности относительно развития в будущем. “Они наносят ущерб всем участникам”, – подчеркнул он.

Альтмаер добавил, что страны должны снижать пошлины и барьеры в торговле, а не создавать новые.