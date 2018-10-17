ARM и Intel создадут единую систему управления вещами с подключением к Интернету

Компании ARM и Intel выпустили пресс-релизы, в которых сообщили о заключении стратегического партнёрства в области Интернета вещей.

Являясь конкурентами в сфере вычислительных устройств от смартфонов до серверов (с немалыми трудностями для каждой из них), ARM и Intel собираются совместно покорять рынок подключенных устройств.

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Очевидно, прогнозы аналитиков о подключении к 2035 году до одного триллиона «вещей» к Интернету разжигают аппетиты обеих компаний, а сотрудничество даёт надежду заполучить значительный кусок этого рынка.

Вместе компании ARM и Intel будут создавать единую экосистему для быстрого и управляемого защищённого подключения к удалённым сервисам устройств и решений вне зависимости от архитектуры (ARM или x86), а также вне зависимости от платформы и развёрнутого на ней сервиса.

В пресс-релизе Intel прямо заявлено, что к любому облачному сервису можно будет подключить любое устройство. Это освобождает разработчиков устройств от необходимости ограничиваться какой-то одной платформой и ориентироваться на уникальный сервис. Тем самым сделанный даже на этапе планирования выбор не повлечёт за собой лавину трудностей, когда проект доберётся до стадии реализации.

С практической стороны платформа ARM IoT Pelion, которая управляет устройствами на платформах ARM, будет опираться на спецификации платформы Intel Secure Device Onboard, что позволит интегрировать одну платформу в другую с общим управлением. Кроме того, это позволит значительно упростить процессы настроек безопасности конечных устройств.