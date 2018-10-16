Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 270 0

"Укрзализныця" создала станцию "Борисполь-аэропорт"

"Укрзализныця" создала станцию "Борисполь-аэропорт"

“Укрзализныця” завершила процедуру официального утверждения названия станции “Борисполь-аэропорт”, куда будут ходить поезда с “Киева-Пассажирского”.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Читайте также: Президент одобрил соглашение с ЕИБ о модернизации Укрзализныци на 150 млн евро

По состоянию на середину октября 2018 года на станции были построены две 114-метровые платформы, где еще укладывают покрытие из гранитных плит. Почти завершено строительство павильона и обустройство входной группы: ступенек, пандусов. Начато строительство навеса над платформами и павильоном. Также оборудован фундамент сооружения и смонтированы 18 из 46 стоек.

Железнодорожная ветка к этой станции пока не достроена – осталось уложить еще 498 метров железнодорожного полотна.

Кроме того, необходимо достроить путепровод через автодорогу. Там монтируются пролетные сооружения. На уже готовых участках сооружения выполнено обустройство консолей, плит, перильного ограждения, монтаж тротуарных плит. На днях планируется монтировать шестое пролетное строение. Также забетонированы 36 буронабивных свай, а также ростверков, стоек, ригелей всех опор.

По материалам lb.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина