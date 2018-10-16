"Укрзализныця" создала станцию "Борисполь-аэропорт"

“Укрзализныця” завершила процедуру официального утверждения названия станции “Борисполь-аэропорт”, куда будут ходить поезда с “Киева-Пассажирского”.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

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По состоянию на середину октября 2018 года на станции были построены две 114-метровые платформы, где еще укладывают покрытие из гранитных плит. Почти завершено строительство павильона и обустройство входной группы: ступенек, пандусов. Начато строительство навеса над платформами и павильоном. Также оборудован фундамент сооружения и смонтированы 18 из 46 стоек.

Железнодорожная ветка к этой станции пока не достроена – осталось уложить еще 498 метров железнодорожного полотна.

Кроме того, необходимо достроить путепровод через автодорогу. Там монтируются пролетные сооружения. На уже готовых участках сооружения выполнено обустройство консолей, плит, перильного ограждения, монтаж тротуарных плит. На днях планируется монтировать шестое пролетное строение. Также забетонированы 36 буронабивных свай, а также ростверков, стоек, ригелей всех опор.