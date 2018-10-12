Президент одобрил соглашение с ЕИБ о модернизации "Укрзализныци" на 150 млн евро

Президент Украины Петр Порошенко утвердил ратификацию Финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком по проекту модернизации инфраструктуры украинской железной дороги.

Об этом сообщила пресс-служба Главы государства.

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“Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины „О ратификации Финансового соглашения (Проект модернизации украинской железной дороги (Модернизация инфраструктуры ПАО „Укрзализныця“) между Украиной и Европейским инвестиционным банком“, принятый Верховной Радой Украины 3 октября 2018 года”, — говорится в сообщении.

Ратификация Финансового соглашения является необходимой предпосылкой для вступления в силу и привлечения кредитных средств Европейского инвестиционного банка в размере 150 млн евро, которые будут направлены на строительство второго пути, электрификацию и модернизацию систем сигнализации и связи на направлении Долинская — Николаев — Колосовка (Херсонская дирекция железнодорожных перевозок).

Общая стоимость проекта составляет около 300 млн евро и будет софинансироваться за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития.

Предполагается, что по результатам внедрения проекта будет увеличен уровень пропускной способности соответствующего направления и уменьшатся эксплуатационные расходы, что в свою очередь позволит решить проблемы с пропуском грузов в направлении николаевских портов.