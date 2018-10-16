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ЕИБ выделит 5 млн евро на реконструкцию Николаевского водоканала

ЕИБ выделит 5 млн евро на реконструкцию Николаевского водоканала

Европейский инвестиционный банк предоставит Украине грантовую помощь в сумме 5,11 млн евро на реконструкцию и модернизацию Николаевского водоканала.

Соответствующее соглашение подписали вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко и вице-президент ЕИБ Вазил Худак.

Соглашение предусматривает привлечение мультидонорского фонда Е5Р (Восточноевропейское партнерство по энергоэффективности и окружающей среды).

Управляющий фондом E5P Андерс Лунд отметил: “Проект обеспечит соблюдение требований охраны здоровья и экологии национального и международного законодательства, а также даст более высокое качество услуг водоснабжения и водоотведения для населения.

Инвестиции поддержат чрезвычайные и эффективные меры по обеспечению водоснабжения, сбора и очистки сточных вод, а также расширение трубопроводов для подачи воды в районы, где отсутствует доступ к качественной питьевой воде”.

Восточноевропейское партнерство по энергоэффективности и окружающей среде (E5P) является мультидонорским фондом в размере 200 млн евро и направлено на поощрение инвестиций в энергосбережение и экологические проекты в странах Восточного партнерства.

Фонд объединяет финансовые взносы с ЕС и группы из 21 страны, которые затем используются для привлечения национальных средств и займов от международных финансовых учреждений.

По материалам РБК-Украина
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