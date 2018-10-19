Amazon разрабатывает роботов, которые будут комплектовать заказы

Компания Amazon является крупнейшим интернет-магазином в мире. Чтобы своевременно выполнять огромное количество заказов, ей приходится содержать много работников, комплектующих заказы. Монотонный и низкоквалифицированный труд этих людей заключается в том, что они находят на полках заказанные товары и складывают их в корзины, которые затем отправляются на упаковку.

По данным источника, Amazon разрабатывает роботов, которые смогут выполнять описанную задачу самостоятельно. Информатор, которому посчастливилось увидеть демонстрационный образец, утверждает, что робот идентифицировал предметы, движущиеся на конвейерной ленте, выбирал нужные и с помощью манипулятора переносил их на стол или полку для упаковки.

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Впрочем, в самой компании не питают иллюзий относительно возможностей робота. Вице-президент Amazon по робототехнике Брэд Портер (Brad Porter) уверен, что пока «современный уровень техники не позволяет справиться со всем разнообразием товаров Amazon». Кроме того, человек может проверить товар и сразу отреагировать на проблему, например, если обнаружит, что бутылка с моющим средством подтекает.

Вместе с тем, компания Amazon постоянно заинтересована в повышении степени автоматизации и внедрении роботов. Первые роботы появились в центрах выполнения заказов Amazon еще несколько лет назад, и сейчас они есть примерно на каждом седьмом из 185 объектов компании.