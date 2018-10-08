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ИИ от Amazon научился определять самочувствие и настроение пользователя

ИИ от Amazon научился определять самочувствие и настроение пользователя

Технологический гигант Amazon запатентовал искусственный интеллект, который сможет по голосу распознать болезнь пользователя и его настроение. В будущем технология может быть интегрирована в голосовой помощник Alexa, пишет Ars Technica.

В патенте, одобренном американским регулятором 9 октября, отмечается, что технология не заменит врача — нейросеть сможет лишь определить у пользователя простуду по хрипоте или кашлю и предложить ему заказать лекарства.

Анализировать настроение пользователя искусственный интеллект будет на основе тембра голоса и истории его браузера. Изучив страницы, которые посещал человек, нейросеть определит его состояние — например, решит, испытывает ли пользователь скуку или грусть. В этих случаях голосовой помощник поинтересуется, чем хочет заняться его владелец, или посоветует посмотреть фильм.

Издание предполагает, что в будущем Amazon может использовать технологию определения настроения пользователя для диагностики психических расстройств. В компании отказались прокомментировать разработку.

По материалам hightech.fm
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