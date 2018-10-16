В Украине скоро начнут хоронить радиоактивные отходы

Совместно с Европейской комиссией Украина разрабатывает национальный план геологического захоронения радиоактивных отходов (РАО), — сообщили в Государственном агентстве по управлению Зоной отчуждения.

“Создание геологического хранилища для высокоактивных радиоактивных отходов предусмотрено украинским законодательством. Сейчас это единственный экономически оправданный и корректный по отношению к грядущим поколениям вариант, ведь геологическое хранилище обеспечит надежную и длительную изоляцию РАО от попадания радиоактивных веществ в биосферу. Для нас проблема захоронения РАО сейчас очень актуальна, поэтому старт разработки национального плана действий — это огромный шаг вперед”, — прокомментировал первый заместитель председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Олег Насвит.

Проект должен определить процесс выбора площадки для будущего хранилища, обеспечить разработку плана и сметы, обучение специалистов, а также поддержку в формировании положительного отношения общественности к этому объекту. Рассчитан проект на 2 года и будет реализовываться консорциумом в составе предприятий Франции, Германии, Швеции, а также с участием одного из предприятий НАН Украины.