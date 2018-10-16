В Киеве дорожники сняли слой асфальта не на той улице

В столице частный подрядчик по ошибке снял асфальтобетонное покрытие в переулке Ушинского, что в Соломенском районе, из-за чего последний так и остался без покрытия.

Об этом на заседании комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития 16 октября заявил депутат Роман Ярошенко (фракция “Единство”).

Оказалось, что 17 октября 2017 года “Киевавтодор” заключил договор с ООО “Будкрафт” на выполнение капитального ремонта межквартальных проездов и придомовых территорий на улице Святославской. Однако в итоге подрядчик не там снял асфальт, сделал дорогу на другой улице и прекратил ремонтные работы.

Ярошенко утверждает, что на его неоднократные обращения в “Киевавтодоре” отвечали что-то невразумительное, в то время как дорога в переулке Ушинского уже год эксплуатируется без верхнего слоя покрытия.

В результате профильная комиссия Киевсовета приняла решение выделить 1 миллион гривен, чтобы асфальтовое покрытие по данному адресу наконец-то сделали.