Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 223 0

В Киеве дорожники сняли слой асфальта не на той улице

В Киеве дорожники сняли слой асфальта не на той улице

В столице частный подрядчик по ошибке снял асфальтобетонное покрытие в переулке Ушинского, что в Соломенском районе, из-за чего последний так и остался без покрытия.

Об этом на заседании комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития 16 октября заявил депутат Роман Ярошенко (фракция “Единство”).

Оказалось, что 17 октября 2017 года “Киевавтодор” заключил договор с ООО “Будкрафт” на выполнение капитального ремонта межквартальных проездов и придомовых территорий на улице Святославской. Однако в итоге подрядчик не там снял асфальт, сделал дорогу на другой улице и прекратил ремонтные работы.

Ярошенко утверждает, что на его неоднократные обращения в “Киевавтодоре” отвечали что-то невразумительное, в то время как дорога в переулке Ушинского уже год эксплуатируется без верхнего слоя покрытия.

В результате профильная комиссия Киевсовета приняла решение выделить 1 миллион гривен, чтобы асфальтовое покрытие по данному адресу наконец-то сделали.

По материалам Центр транспортных стратегий
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина